Las 10 notas más escuchadas en la web de Radio Sarandí en 2021

¿Qué notas llamaron la atención en este año tan particular que vivimos en nuestro país y el mundo? Para recibir al 2020 nos despedimos de las noticias que marcaron el 2021 en la web de Sarandí.

¡Aquí un listado con las 10 más escuchadas!

1° | Las anotaciones policiales de los custodias del presidente Lacalle Pou

Informativo Sarandí

En medio de denuncias por casos de corrupción policial en varios departamentos, fuentes de la propia Policía dijeron a Informativo Sarandí no comprender las razones que llevaron al presidente Luis Lacalle Pou de rodearse en su custodia personal con civiles y uniformados cuyo pasado es por demás turbio.

2° | En Uruguay se roban 42 vehículos por día; el "portonazo" es la modalidad más utilizada

Informativo Sarandí

“El portonazo” es la modalidad que más utilizan hoy los delincuentes a la hora de robar una moto o un auto. Esperan a los dueños cuando llegan a su casa y los abordan al ingreso, a punta de pistola, y se llevan el vehículo.

Esta modalidad empezó a ser más habitual debido a las nuevas tecnologías de seguridad que tienen hoy los autos, que hacen más difícil que los delincuentes puedan llevarse un vehículo estacionado. Así lo explicó el subjefe de zona dos, Yeimi Nogueira.

3° | Madre de mujer asesinada por su pareja en el Parque Rivera, en Navidad de 2018, reclama que el hecho se considere un femicidio

Al Pan Pan

En diciembre de 2018, en la noche de Navidad, se cometió un asesinato en las cercanías al Parque Rivera. Carolina Vivero moría al recibir varias puñaladas a manos de su novio, del que se quería separar.

Hoy Viviana (madre de la víctima) reclama que el asesinato sea considerado un femicidio y no un homicidio agravado (delito castigado con una pena menor).

4 ° | Natalia Trenchi: "Se enojaron porque en el grupo de expertos de 13 personas citados por ANEP no hay educadores… Y esa es la gracia"

Al Pan Pan



Natalia Trenchi es parte del grupo de expertos convocados por ANEP para generar un debate sobre temas educativos. El grupo busca generar contenidos e ideas, pero no tiene valor de decisión. "He escuchado mil veces las mismas discusiones hace 30 años... es momento de plasmar cosas, los cambios culturales no se dan de una vez y para siempre", afirmó Trenchi.

5 ° | Rafael Radi: Demora en llegada de vacunas no es una catástrofe y dio perspectiva de cómo funcionan

Informativo Sarandí

El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, dijo en pleno verano de 2020 que Uruguay no estaba en zona de confort respecto al virus, pero recalcó que el sistema de salud no está descontrolado y que, desde mediados de diciembre, se ha producido una desaceleración del crecimiento de casos.

6 ° | Uruguay tiene "transmisión comunitaria no controlada" y podrían aparecer variantes locales del covid-19, afirma virólogo



Informativo Sarandí

El virólogo uruguayo Gonzalo Bello, que trabaja en el instituto brasileño Oswaldo Cruz, aseguró que Uruguay tiene una transmisión comunitaria no controlada del coronavirus y que eso es un caldo de cultivo para que puedan aparecer nuevas mutaciones.

7° | Uruguayo que vive en EEUU pidió vacunas para países pobres a CEO de Pfizer y Moderna: mirá la respuesta

Informativo Sarandí

Jorge Losch es uruguayo y vive en Estados Unidos hace 40 años. Está radicado en Nueva Jersey y trabaja como asistente de maestro en una escuela primaria.

El 20 de diciembre decidió escribir a los CEO de las empresas Pfizer y Moderna, que crearon dos de las vacunas habilitadas para aplicar en la población en el país norteamericano. En diálogo con Informativo Sarandí, Losch contó cómo surgió su idea.



8° | Un Solo Uruguay: “Volvimos a una situación similar a la que teníamos con el gobierno pasado”

Las Cosas en su sitio

“Volvimos a una situación similar a la que teníamos con el gobierno pasado. Solo que el pasado nos paró en la vereda de enfrente. Con este el vínculo es cero. Es una situación rara que no esperábamos”, comentó Marcelo Nougué el vocero de Un Solo Uruguay en épocas de discusiones con el nuevo gobierno.

9° | Botana impulsa proyecto que elimina alcohol cero para "mejorar la situación del sistema vitivinícola"

Informativo Sarandí

"Antes de la ley y después de la ley se mantuvo incambiada la participación de personas con alcohol en sangre en accidentes de tránsito", sostuvo Botana, en franca contradicción con Gerardo Barrios, expresidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), a quien acusó de "juguetear con las cifras de mala manera".

10 ° | Fiscal Gómez consideró que cadena perpetua puede ser una opción en casos de delincuentes irrecuperables

Informativo Sarandí

"Uno debe pensar que pueden recuperarse, sino no tendría sentido el sistema. Pero muchas veces advertía que estaba ante alguien que no tenía rehabilitación posible", señaló el Fiscal Gómez que estuvo cuatro años en Homicidios.