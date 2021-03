Fiscal Gómez consideró que cadena perpetua puede ser una opción en casos de delincuentes irrecuperables

"Uno debe pensar que pueden recuperarse, si no no tendría sentido el sistema", dijo el fiscal, pero reconoció que hay casos en que "la sociedad ya no puede esperar nada bueno" de algunos delincuentes

Tras estar cuatro años en Homicidios, el fiscal Juan Gómez pasará a ser fiscal adjunto del fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Entrevistado en Informativo Sarandí, se refirió a la situación de personas consideradas irrecuperables y dijo que en su carrera encontró casos en los que perdió la esperanza.

"Uno debe pensar que pueden recuperarse, si no no tendría sentido el sistema. Pero muchas veces advertía que estaba ante alguien que no tenía rehabilitación posible", señaló.

Gómez recordó el caso de la niña Brisa, asesinada en noviembre de 2017. "Al observar a aquel sujeto, por llamarlo de alguna forma, uno percibía con claridad que estaba ante alguien irrecuperable y que la sociedad no podía esperar nada bueno de esa persona", señaló.

Consultado sobre la necesidad de que la legislación uruguaya contemple la posibilidad de cadena perpetua, Gómez dijo que está "de acuerdo en analizar mecanismos que defiendan a la sociedad" y consideró que entre esos mecanismos, para algunos delitos en particular, está la cadena perpetua.

Aquí la entrevista.