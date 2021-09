Madre de mujer asesinada por su pareja en el Parque Rivera, en Navidad de 2018, reclama que el hecho se considere un femicidio

"El femicida mata porque no acepta que la mujer le diga que no, mi hija se quería separar. Él amenazó con suicidarse, quedaron en terminar en buena manera luego de las fiestas, pero en la noche de Navidad la mató", contó en Al Pan Pan.

En diciembre de 2018, en la noche de Navidad, se cometió un asesinato en las cercanías al Parque Rivera. Carolina Vivero moría al recibir varias puñaladas a manos de su novio, del que se quería separar.

Hoy Viviana (madre de la víctima) reclama que el asesinato sea considerado un femicidio y no un homicidio agravado (delito castigado con una pena menor).

"Yo estaba ahí, no me lo contaron. Sé como fueron las cosas y quiero que se haga justicia. Se debería saber que el asesino es un femicida, y que se considere como tal. Quiero que la sociedad lo sepa", dijo Viviana, mamá de la víctima en Al Pan Pan.

"La justicia dio su veredicto que lo consideró homicidio agravado, pero no muy especialmente agravado, como se consideraría un femicidio", señaló el Dr. Juan Raúl Williman, abogado de Viviana, encargado del Consultorio Jurídico Descentralizado de la Facultad de Derecho.

"El femicida mata porque no acepta su condición de que la mujer le diga que no, mi hija se quería separar. Él amenazó con suicidarse, quedaron en terminar en buena manera luego de las fiestas, y después, en la noche de Navidad la mató. Salgo a hablar para que no haya más Carolinas", dice la mamá de la víctima.

Quien realizó este hecho luego intentó quitarse la vida, dándose cortes en el cuello y en las muñecas. Estuvo internado y luego de tener el alta, fue considerado culpable. Hoy se encuentra recluido en una colonia en San José en circunstancias más favorables que en un penal.

La Dra. Natalia Martínez, abogada en servicios de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género y colaboradora por el colectivo La Pitanga de la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual dijo que es importante "visibilizar estos hechos" para estar atentos ante advertencias, factores de riesgo y situaciones que muestren que luego se puede terminar en un hecho así.

Aquí la entrevista