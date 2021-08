Debate sobre la LUC: Jorge Gandini y Mario Bergara en Informativo Sarandí

Los senadores del Partido Nacional y del Frente Amplio argumentaron a favor y en contra de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que irán a referéndum para su posible derogación.

Comenzaron debatiendo acerca del artículo 4 sobre la resistencia al arresto. "Se trata de una nueva figura muy importante porque es una señal y un mensaje para la tarea policial", sostuvo Gandini. En tanto, Bergara indicó que ya existía la figura del desacato. "Esto es parte de un paquete de aumento generalizado de penas", dijo.

"Aplicar la lógica de la legitima defensa cuando no está en juego la vida de la persona, sino la propiedad, nos parece un exceso", opinó el senador frenteamplista sobre el artículo 26.

Por su parte, Gandini consideró que había situaciones límite que no quedaban claras. "Siempre tiene que estar en juego la vida. Alguien está en su casa y no puede definir si vienen a robarlo o también a matarlo. Será el juez quién defina.", agregó.

"Así que por las dudas le pego un tiro y después veo hasta donde quería ir", le respondió Bergara. "Sigue siendo para proteger la propiedad privada", argumentó.

Acerca de la disminución de penas en delitos graves, el senador del partido Nacional dijo: "Nosotros preferimos tener a los delincuentes presos. Desde la LUC los delitos más violentos empezaron a disminuir". Al respecto, Bergara manifestó que los datos son "una caricatura social en un contexto de pandemia". Además, cuestionó que la nueva ley es particularmente dura que personas "que no son delincuentes".

"Si no son delincuentes no tienen que estar presos. Si una mujer introduce a la cárcel 40 gramos de droga no es solo para el consumo de su pareja", ejemplificó Gandini.