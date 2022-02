Eduardo Bottinelli: fue un debate "de guante blanco"

El director de Factum, Eduardo Bottinelli, habló en Informativo Sarandí sobre las conclusiones del debate entre el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade y el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

"Hay un elemento central que tiene que ver con la realización efectiva del debate. Despertó una atención muy relevante y más allá del contenido, termina siendo una buena noticia que haya debate. Llamó la atención, probablemente mucho mas por las figuras que se enfrentaban que por el tema en sí", destacó.

Bottinelli señaló que no hubo grandes sorpresas. "El formato lleva a determinados acartonamientos que hacen que el factor sorpresa sea relativamente menguado. No hubo agresiones ni referencias duras. Fue lo que se llama 'de guante blanco'. Claramente hay un posicionamiento distinto de las dos figuras pre y post debate".

"Manini era una incógnita, porque Andrade ya había participado en este tipo de instancias. En la medida que no aparece claramente un ganador del debate, los dos terminan saliendo bien parados", expresó el director de Factum.

"Mirar el debate entero no es para cualquiera. No es para personas que no les interesa la política y en general esas suelen ser las personas más indecisas en su voto y esto es casi universal. Este debate no llegó a convencer a indecisos, puede haber reafirmado algún votos", indicó.

