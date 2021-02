Argimón: Me “llama la atención” que se diga que la LUC fue poco comunicada

La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió en Las Cosas en su Sitio a la campaña de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.

Dijo que le "llama la atención" que se diga que no se conocía lo que iba a incluir la ley. "Recuerdo haber hablado de la LUC en toda la campaña. Si algo no se puede decir es que no fue comunicado", afirmó.

Por otra parte, expresó que este año “debe haber un nuevo Directorio del Partido Nacional” y que “tiene que haber gente que sea de peso en la interna de sus sectores".