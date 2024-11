José Mujica: “Orsi no es un peón del MPP ni mío, tiene su personalidad”

En entrevista en Informativo Sarandí el expresidente José Mujica pidió perdón por sus dichos sobre el Presidente Luis Lacalle Pou a quien días atrás cuestionó por comprarse una moto de 50. 000 dólares. Al el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo: “Pido disculpas al pueblo uruguayo, no por el contenido sino por la forma, no es el momento de hablar así”.

Sobre la recta final de la campaña de cara al balotaje sostuvo “Da la sensación de que hay una paridad”. También cuestionó a los jerarcas del gobierno por atacar al Frente Amplio: “Las campañas son ásperas. Este gobierno se caracterizó que todos sus jerarcas cuando van a informar de su gestión primero le dan palo al Frente Amplio y ahí a uno se le carga las pilas”.

Sobre su participación en la campaña dijo: “Yo salí a tres lugares porque me lo pidieron los compañeros del MPP, yo no estoy haciendo campaña, estoy una hora arriba del tractor porque si no me vuelvo vegetal. Mi ciclo se terminó, pero mi cabeza sigue dando vuelta”.

Mujica también hizo referencia al término “repuesto” que utilizó al referirse a Blanca Rodríguez en una entrevista con El País en la que dijo que la fueron a buscar por sí Carolina Cosse no aceptaba ir como vicepresidenta en la fórmula: “Acá hay un feminismo bocinero que no se la agarra con la dirección de sus partidos. Mire la lista hoy ¿Quién puso más mujeres en el parlamento?, entonces hablen con la dirección de sus partidos”.

También fue consultado sobre la figura del eventual ministro de economía Gabriel Oddone: “va a tener flor de lío. Le van a pegar por izquierda y por derecha. Por izquierda porque no hay plata para repartir, pero se la va a tener que bancar”.

Agregó que la elección de Oddone fue de Orsi y no impuesta por el MPP: “Orsi no es un peón del MPP ni mío ,tiene su personalidad”, valoró Mujica.

Respecto a cómo quedó diagramado el próximo parlamento Mujica señaló que quien asuma como gobierno deberá dialogar y “no gobernar a decreto”: “El dibujo que está planteado en el parlamento obliga al sistema político a mirarlo con mucha seriedad. Lo que es importante es que el que asuma el gobierno cree un clima de diálogo, no se puede gobernar por decreto”.

En el final el expresidente no descartó “realizar otra jugada” haciendo referencia a otra incorporación al Frente Amplio proveniente desde afuera de la política: “Mi cabeza es traviesa, es lo único como la gente que me queda, mi cuerpo es un desastre. Si podemos vamos a hacer alguna otra jugada sí”.

Escuchá la entrevista completa.