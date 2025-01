Detectaron 400 casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes bajo órbita de INAU: “Hay desprotección del Estado”, advirtió Natalia Argenzio

Argenzio analizó la situación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en el marco de la publicación “Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional (región suroeste)” de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que, entre otros puntos, advierte que el “principal desafío” del organismo es la “exposición a redes de explotación sexual” a la que están sometidos los usuarios bajo su órbita.

“Hay más de 8.000 niños, niñas y adolescentes en INAU. Las salidas no acordadas es una expresión de desprotección del Estado. No podemos hablar de una salida no acordada de meses, son niños de 12 años. Una salida no acordada significa que, de repente, el niño o adolescente abre la puerta y se va. Nosotros tenemos que mirar el marco normativo. No hay que ir hacia el camino de cerrar las puertas, hay que ir hacia el camino de ver por qué se van. Hay situaciones de hacinamiento, condiciones que son muy malas. Obviamente ese niño o niña se va a querer ir de ahí. Hay que trabajar en los recursos humanos para evitar que se quieran ir, para mejorar las condiciones. Son niños, niñas y adolescentes como cualquier otros. Son el 1% de los niños, niñas y adolescentes del país”, planteó Argenzio.

“Hemos trabajado muy articuladamente desde mi rol de oposición y de contralor a nivel del Ejecutivo con el Poder Legislativo. Creo que el tema está en conocimiento de toda la fuerza política, el tema se presentó, yo fui convocada en varios oportunidades a la Mesa Política del Frente Amplio, expuse las problemáticas, tanto de vulneración de derechos como de la gestión financiera, fui presentando toda la evidencia y la información y el desarrollo de lo que hay que hacer, se lo fui presentando a la fuerza política”, desarrolló sobre su labor. En esa línea, la directora por el Frente Amplio subrayó que espera que la administración “priorice la protección de las infancias y adolescencias” de forma “interinstitucional”.

