Graciela Bianchi: “La derrota no la superé todavía, yo me la veía venir”

“Hay cierta rispidez, no es nada personal con Valeria Ripoll” afirmó sobre la dirigente nacionalista y excandidata a vicepresidenta. Aunque, consideró que su designación en la fórmula presidencial “fue un factor importante” para no ganar la elección nacional. Sobre el resultado electoral, sostuvo “entre octubre y noviembre me inclinaba porque íbamos a perder” y reiteró “se procesó mal la elección de la fórmula”.

Escucha la entrevista completa: