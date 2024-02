Eduardo Radaelli: “El ejército en operaciones de seguridad directamente no puede operar”

El Teniente Coronel retirado Eduardo Radaelli es uno de los fundadores de Cabildo Abierto y del nuevo sector denominado “Espacio de los Pueblo Libres”.

En entrevista en Informativo Sarandí consultado sobre la propuesta de que los militares realicen tareas de seguridad interna opinó: “No estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas hagan operaciones contra el narcotráfico, no está preparado para eso y no está la legislación para eso”.

“El ejército en operaciones directamente no puede colaborar en tareas de inteligencia, ahí está preparado. Esta visión creo que no es la misma en todo Cabildo Abierto, estamos preparando un documento para entregárselo a quienes están elaborando el plan de gobierno, luego se verá si lo agregan o no”, señaló Radaelli.

En relación a la política de seguridad aplicada por el actual gobierno de la coalición multicolor sostuvo: “El recreo no se terminó, faltan unos cuantos campanazos, no estoy conforme con el tema seguridad, creo que se mejoró”.

En relación al secuestro y asesinato del químico Eugenio Berríos, por el cual once militares chilenos y tres uruguayos (Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wllington Sarli) fueron condenados, Radaelli señaló: “La página la di vuelta sin odio ni rencores, se habló mucho del tema. Hay cosas que a veces la gente no sabe. Berrios jamás estuvo secuestrado, después nos enteramos de algún tema psicológico. Yo me declaro inocente, ya di vuelta la página”, puntualizó.

En relación a la ida de varios dirigentes políticos de Cabildo Abierto, a otras tiendas políticas, Radaelli sostuvo: “La gente quería otro espacio dentro del partido, ese fue un poco el objetivo y la finalidad. Es natural, en cualquier organización política pasa”.

Agregó: “La ida de Capillera y Monzillo es entendible porque más que duela, es una decisión de ella, el aprecio sigue, no hay que ponerle adjetivos”.

Sobre su relación con Manini Ríos y respecto a quienes lo caracterizan como “su mano derecha” señaló: “El asesor de Manini, la mano derecha de Manini es una etiqueta que puso la prensa, yo era uno más dentro de Cabildo Abierto. Decir que soy la mano derecha no corresponde con la realidad”, sostiene Radaelli.

También explicó su postura respecto al caso de la exministra de Vivienda Irene Moreira quien fue cuestionada por otorgar de forma directa viviendas a militantes de su partido: “Irene Moreira no cometió un acto de corrupción, digo que se equivocó en el procedimiento, ese es el error que cometió Irene Moreira”

