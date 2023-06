Diputado Perrone sobre seguridad: “La gente cuando vaya a votar no tenga dudas que nos van a pasar la factura”

En el marco de la interpelación al ministro del Interior,Luis Alberto Heber, Cabildo Abierto marcó sus discrepancias con las actuales políticas de gobierno.

En en entrevista en Informativo Sarandí, el diputado cabildante, Álvaro Perrone, cuestionó que las propuestas en materia de seguridad impulsadas por Cabildo Abierto no fueron escuchadas: “La incidencia nuestra en la política de seguridad del país son mínimas. Si no mejoramos los números de la seguridad, en especial lo de los homicidios, la gente cuando vaya a votar no tenga dudas que nos van a pasar la factura”, dijo.

En referencia al funcionamiento interno de la coalición multicolor dijo: “Tenemos diferencias y no se encontró el ámbito para clarificarlo”

“Cambiar al ministro no soluciona el tema. Proponemos cambiar el rumbo en materia de seguridad. Principalmente mayor personal, mayor recursos y mejora en la tecnología”, puntualizó Perrone.

Escuchá la entrevista completa.