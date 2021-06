Sebastián Andujar: "No son tiempos electorales y tenemos otros problemas que resolver"

El diputado del Partido Nacional se refirió a la reunión que se llevó a cabo entre representantes de Canelones de la coalición de gobierno en busca de una alianza electoral para las próximas elecciones municipales.

"No participé de la reunión de legisladores de Canelones porque entiendo que no son tiempos electorales. Hoy tenemos otros problemas que resolver. Estar pensando en lo que puede generar una alianza electoral para el futuro es marcar una actitud que no es la mejor para el departamento", indicó.

"Aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos otros tiempos marcados en nuestra agenda. Ayer en la reunión hubo representación política, más que representación de responsabilidades de gobierno", agregó el diputado.

"Comparto con Yamandú Orsi que no es momento para pensar en clave electoral. Estamos en el medio de una crisis sanitaria que tiene consecuencias. Tenemos un país que está esperando una reactivación económica, gente que está necesitando empleo", manifestó.

Andujar dijo que la gestión de Orsi al frente del departamento "tiene muchos defectos pero también hay virtudes que se vieron en las urnas".

"En el 2010 el departamento estaba destruido a nivel de infraestructura", sostuvo.