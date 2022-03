Alejo Umpierrez: “Muy buena afluencia de gente” en Carnaval en Rocha

El intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, realizó un balance de la temporada turística y resaltó la afluencia de gente en carnaval. "Ha sido una temporada despareja. Arrancó a todo vapor la primera quincena de enero y después el clima nos jugó un muy mala pasada. En carnaval ha habido una muy buena afluencia de gente en La Paloma, Punta del Diablo y Chuy con el 100% de la hotelería ocupada".

Umpierrez habló sobre La Pedrera y los conflictos que se generaban con los vecinos de la zona: "Lo que pasaba en La Pedrera no era un modelo para nadie y empezó a cambiar. Estaba "la carpa del achique", donde terminaban muchachos en coma etílico que eran derivados a hospitales. Antes defecaban o tenían relaciones sexuales en los patios de los vecinos", afirmó.

"Estamos planificando un HUB de bailes, una zona específica para los bailes. No queremos que la gente llegue y parezca que viene a un lugar donde están Atila y los Hunos", agregó.

En otro orden, el intendente de Rocha habló sobre la posibilidad de debatir con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. "Por ahora está en modo pausa", indicó. "No me parece bien que Pereira decida con quien debatir y con quien no. Decirle que no a un integrante del poder ejecutivo, a un firmante de la LUC, no me parece bien".

"Si Pereira debate con Mieres, cuenten conmigo que allí voy a estar", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.