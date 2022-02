Astori: modificación mensual del combustible "genera incertidumbre" y el gobierno maneja el precio "con objetivos partidarios"

Danilo Astori habló sobre diversos temas de actualidad en Informativo Sarandí. En primer lugar, se refirió a la renovación que necesita el Frente Amplio. "El 5 de febrero ha sido el comienzo de una nueva etapa política. Se sufrió una derrota muy importante en las últimas elecciones y es necesario hacer una autocrítica profunda, rigurosa. Y eso fue lo que el Frente comenzó a realizar y me parece que se ha avanzado desde ese punto de vista. Se está trabajando desde la renovación ideológica, orgánica y en la renovación generacional", comenzó diciendo Astori.

"Estamos con mucha esperanza que los nuevos equipos de conducción comiencen una etapa de cambios, que corrija errores, y que permita llegar a la gente de todo el país y de aquellos uruguayos de los que hemos estado alejados, sobre todo los del interior del país", agregó.

"Uruguay no puede limitarse políticamente y socialmente a un enfrentamiento entre dos visiones. Yo no propongo eliminar diferencias, pero si tiene que ser posible que dos grandes bloques políticos partidarios encuentren fórmulas de acuerdo. Sobre todo en momentos donde hay debate político, como es en este momento la ley de urgente consideración. Me parece que Uruguay ha hecho una marca de su estabilidad institucional. Tiene que dar ejemplos también en la definición y el trabajo de temas estructurales, de fondo, a largo plazo", enfatizó.

En otro orden, Astori se refirió al precio de los combustibles y señaló que "haber decidido modificaciones mensuales es similar a incertidumbre. Es un insumo que afecta a los uruguayos directa e indirectamente. Yo no tengo dudas de que el gobierno está manejando el precio del combustible en función de objetivos políticos partidarios".

El ex ministro de economía y vicepresidente de la república indicó que va a haber un repunte con respecto a las épocas de pandemia. "El problema es que tenemos que aumentar la potencialidad del crecimiento de la actividad, y eso no se está haciendo. Se ha mejorado en materia de empleo. Y en materia de exportaciones los resultados han sido muy buenos, tanto en volumen de exportaciones, como de precios", destacó.

"Además de la prácticamente inexistente inversión pública, destaco la alta inflación que ha tenido el país. Los salarios han caído mucho y eso para los uruguayos no es un dato nuevo", manifestó Astori como aspectos negativos.