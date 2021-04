Alejandro Sánchez: "A mi me gusta que las críticas vayan con propuestas, es muy fácil criticar sin tener claro el tema"

El Senador del Frente Amplio estuvo este miércoles por la noche en el programa Nueva Normalidad y respondió a los dichos de Richard Read sobre la oposición.

Consultado sobre las declaraciones de Luis Lacalle Pou este miércoles, Sánchez dijo: "creo que el Presidente se está aferrando a las medidas que ha tomado, creo que es un error, prefiero el Presidente que dijo 'para adelante lo que podamos, para atrás lo necesario'. Creo que estamos viviendo un momento complicado, en el que hay que acompañar con un proceso mejor".

"Si el presidente se niega a tomar otras medidas sería un error, es doloroso ver tantas muertes a causa de Covid. Creo que tenemos que ir a la situación de marzo-abril del año pasado, donde teníamos mayores restricciones, no había confinamiento absoluto, pero sí medidas más firmes, eso significó una reducción en la movilidad" agregó el Senador del Frente Amplio.

En cuanto a las medidas, aseguró: "hay muchas medidas que se podrían tomar en un corto plazo, lo cual permitiría aplanar la curva de contagios. Hay un menú de medidas posibles que permitiría restringir todo, continuar con el sistema de vacunación pero seguir llamando a que todos nos cuidemos".

"Cuando uno mira las estadísticas de América latina, Uruguay es el país que menos ha invertido en la pandemia. Estamos teniendo una política económica que ha reducido los ingresos en las personas, eso hace que la gente caiga en la pobreza" añadió.

Acerca de los dichos de Richard Read sobre el Frente Amplio en los últimos días, Sánchez dijo: "a mi me gusta que los comentarios críticos vayan con propuestas, es muy fácil sentarse a criticar sin tener claro el tema. Creo que el Frente Amplio ha tenido propuestas, veo que muchas veces se discute demasiado de la oposición y poco del gobierno, quien toma decisiones es el gobierno y veo que a veces hay cierta obsesión de poner la lupa en la oposición".

"Nosotros en la 609 hicimos muchos proyectos de ley y no se trató ninguno, no se ha convocado a nadie del gobierno para ver que opina del proyecto de ley, en el mes de marzo presentamos veinte y no se trato ninguno, lo que está sucediendo en este momento es que la oposición presenta proyectos y no se los mira" agregó.

Con respecto a la Ley de Urgente Consideración y la junta de firmas para llamar a un referéndum, dijo: "el primer problema para juntar las firmas tiene que ver con la pandemia, uno no puede hacer actos, a mi me gustaría hacer doscientas mateadas explicando las razones por las que entiendo que los artículos de la LUC tienen que derogarse, y eso no se puede hacer por un tema de pandemia. Nosotros estamos juntando firmas para que haya un referéndum, firmar no deroga la LUC, firmar hace un referéndum para que la gente decida si se deroga la LUC o no".

En cuanto a la posibilidad de utilizar una Cadena Nacional para difundir la junta de firmas por la LUC, aseguró: "se está pensando en pedir el recurso de las Cadenas Nacionales, pero también es cierto que el Presidente en su momento negó otorgar ese recurso. Probablemente la comisión solicite la cadena, veremos que suerte hay, eso lo tiene que definir el Poder Ejecutivo. En su momento se negó para el acto virtual del primero de mayo".