Esteban Valenti: "Me parecía muy difícil que se llegara a las firmas. Pero me desmintió la gente. Yo firmé en su momento"

Se dio a conocer que Esteban Valenti estará frente a la campaña por el Sí para derogar los 135 artículos de la LUC que se pondrán a consideración en el próximo referéndum.

"Yo soy responsable de la parte de publicidad. Pero la base de la campaña está en la fuerza de la militancia. Si logramos que esta campaña, sea la campaña de la gente, tenemos posibilidades de ganar", comenzó diciendo Valenti.

"Este referéndum tiene más aspectos culturales. Los nefastos 135 artículos tienen incidencia en educación, salud, seguridad", señaló.

En las últimas horas se difundió un twit en la que Valenti criticaba el intento de referéndum. El twit decía: "No comparto esencia de la LUC, si algunos artículos. Lo mismo le sucedió a varios. Pero convocar a un referendo contra la LUC, parcial o total, es un grave error, es la falta de audacia y creer que con los mismos métodos en épocas diferentes, se puede avanzar. Será otro retroceso".

En Viva la Tarde Valenti relató: "es cierto que yo escribí eso. Me parecía muy difícil que se llegara a las firmas. Pero me desmintió la gente. Es el país del mundo donde hay que juntar el porcentaje más alto de firmas y que se haya llegado habla de la importancia que tiene. Yo firmé".

Críticas por su designación

Sobre declaraciones de los senadores Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi, Valenti dijo que "por suerte se enojan" ya que demuestran que les preocupa su participación: "les falta salir con un lanza llamas".

"Moré, que no debe haber hecho nada por la izquierda, tiene el descaro de usar esta discusión para vender su espectáculo. Va a tener que poner la cara donde corresponde, en la justicia", señaló Valenti por las críticas del actor y agregó que su trabajo no lo hace por dinero: "nunca hice una campaña por plata. Me parece bien los que lo hacen, pero yo no la voy a hacer por plata".

"Yo nunca dejé de ser de izquierda. Todo el mundo sabe que no voté a este gobierno. Esta es la campaña de los uruguayos, no de partidos o de izquierda/derecha y nosotros vamos a dar la batalla. Desde que se validaron las firmas, ya no es una campaña del Frente o del Pit Cnt, es una campaña de 800 mil uruguayos", narró.

Aquí la entrevista: