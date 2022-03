Alquiler sin garantía: propietario "puede iniciar desalojos sin haber pagado un solo impuesto", aseguró Alejandro Sánchez

El senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, aseguró en Informativo Sarandí que el referéndum no es contra el gobierno: "El Uruguay el 28 seguirá siendo el mismo. Estamos en una campaña en la que parece que estamos haciendo un plebiscito del gobierno y no lo es. Acá no está en debate toda la política del gobierno. Estamos cuestionando parte de la política del gobierno. No estamos de acuerdo con la redacción de algunos artículos".

"Claro que se apela a lo emocional en las personas. Hay personas que apoyan al gobierno que va a votar SI, y conozco algún frenteamplista que va a votar NO. Yo voté la mitad de la ley. No toda la ley es mala. Pero tiene algunos artículos que son muy malos", agregó.

Consultado acerca de su evaluación de los impactos de la ley a partir de su entrada en vigencia, dijo: "Puede que al principio no tenga tanto impacto y después tenga impactos terribles. Pero ya se ven algunas cuestiones. Por ejemplo, el impacto del costo de los combustibles. Genera una inestabilidad terrible. Hoy hay especulación de precios porque nadie sabe cuanto va a salir el combustible en abril. Y esto en un contexto en el que hubo pérdida de salario".

Sánchez se refirió también a los artículos sobre el alquiler sin garantías: "Hay un porcentaje de alquileres, que probablemente va a ir aumentando, en el que le cambiaron las reglas de juego a la gente. Hay 70 mil personas que alquilan sin alquiler en Uruguay. En los artículos de vivienda, de vivienda no habla nada. Solo habla del desalojo express".

Por último, cuestionó duramente la actuación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. "Genera muchas dudas el ministro. A mi no me genera ninguna confianza. Es el mismo ministro que nos dijo que un preso había salido por un lado, y después por otro y después por otro. Es un barra brava que presiona la justicia. Es el mismo que entregó el puerto por cincuenta años. Acá no está en debate toda la política de seguridad. Hay cosas con las que estoy de acuerdo con el gobierno y otras con las que no. Una cosa era con Larrañaga y es otra cosa con Heber".

Escuchá la entrevista.