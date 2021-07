Bioquímica en Informativo Sarandí: "No se me ocurre ningún motivo por el que pueda llegar a haber problemas" con una tercera dosis de pfizer

"Lo veo como una muy buena noticia para no volver a vivir otra ola de covid como ha pasado en otros países", dijo sobre la decisión del gobierno de dar una tercera dosis con Pfizer a quienes se vacunaron con Sinovac.

"Hay varios países que están tomando la misma decisión. El cruce de vacunas con plataformas distintas genera una sinergia y el sistema inmune es capaz de generar una respuesta más amplia", explicó Vanrell.

"Son vacunas que por si solas generaron gran seguridad. No se me ocurre desde el punto de vista científico ningún motivo por el que pueda llegar a haber problemas. No es esperable que hayan efectos secundarios a mediano plazo. Si la respuesta inmune no es defectuoso en los primeros meses, no hay nada que indique que pueda ser defectuoso después", indicó.

"Han salido reportes de Chile y China que demuestran que a los seis meses hay un 65% de personas en los que ya no se detectan anticuerpos en sangre con la vacuna Sinovac, por eso es necesaria esta dosis de Pfizer", contó la bioquímica especialista en inmunología aplicada en Informativo Sarandí.