Costo de vacunas contra Covid-19 podría superar al de todas las que se aplican en Uruguay en el año

Las primeras vacunas no serán las mejores y, seguramente, Uruguay no vaya a acceder a la que quiera, sino a la que pueda, dijo integrante del comité que estudia el tema.

Rusia patentó su primera vacuna, China salió al cruce con la suya, mientras Inglaterra había adelantado que ya tenía una y en varios países se comienzan a hacer pruebas en humanos. El mundo corre tras la esperada cura que permita volver a la normalidad y Uruguay mira atento.

Para saber cómo se para el país frente a esto, en A Ciencia Cierta recibimos a María Moreno, investigadora del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación y del equipo técnico que está estudiando la vacuna contra el coronavirus para definir cuál se traerá.

Por ahora no hay ninguna definición, hay mucho estudio por delante, pero hay algunas cosas seguras, dijo Moreno: las primeras vacunas no serán las mejores, todas serán muy caras y, seguramente, Uruguay no vaya a acceder a la que quiera, sino más bien a la que pueda.

Además, la experta rechazó abiertamente las versiones que circulan en redes sociales respecto a eventuales daños genéticos que podría generar la vacuna contra el Covid-19.

Aquí la entrevista.

Foto: National Cancer Institute on Unsplash