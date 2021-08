Satdjian: Exigencia de vacunación en reaperturas es “para proteger a los no vacunados”

El subsecretario de Salud dijo que el criterio principal es exigir vacunación y no el test de antígeno, e informó que el ministerio analiza mayores aperturas para Noche de la Nostalgia “sin olvidar que estamos en pandemia”.

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, habló en Las Cosas En Su Sitio sobre la marcha de la pandemia, la tercera dosis de refuerzo, y las reaperturas graduales con pase responsable.

Según Satdjian, el criterio principal de Salud Pública para habilitar mayores aforos es simplemente la exigencia de las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, y no el test de antígeno negativo, que “puede ser” una herramienta para “actividades masivas o de altísimo riesgo”, o una alternativa en algunos casos para habilitar el ingreso de no vacunados.

El jerarca aclaró que por el momento el “esquema primario” de vacunación que se exigirá a los ciudadanos para algunas actividades es el de las dos dosis iniciales. En ese sentido, dijo que la dosis de Pfizer para los que recibieron la Coronavac es solo un “refuerzo”.

“El esquema primario son dos dosis. Eso es lo que está definido. Esta tercera dosis, que estamos poniendo ahora como voluntaria, no cambia el estatus para ingreso de actividades. Con tres dosis vas a estar mayor protegido ante variantes, pero no quiere decir que no estés protegido con dos”, afirmó.

Al ser consultado respecto a si eso podrá variar conforme pase el tiempo, Satdjian dijo que en el ministerio se están “adelantando” a ese tipo de disyuntivas, pero que aún es temprano para dar una respuesta.

Respecto al uso del pase responsable, y la apertura de actividades que exigen vacunación, el subsecretario dijo que la distinción apunta a “proteger a los no vacunados”, que son los que tienen mayor riesgo de contagiarse del virus y afrontar sus manifestaciones más agresivas, incluyendo ingreso al CTI o la muerte.

“Con el ingreso de la variante delta estamos viviendo una epidemia de los no vacunados. La ampliación de los aforos va en detrimento de ciertas precauciones sanitarias y por eso se exige vacunación”, dijo Satdjian.

Por otra parte, el jerarca contó que en el MSP están analizando “distintas posibilidades” para la Noche de la Nostalgia del 24 de agosto.

"Estamos discutiendo el tema 24 de agosto. Están todas las opciones arriba de la mesa. Puede ser continuar como estamos o algunas escenario de aperturas. Estamos ultimando detalles que la semana que viene probablemente se va a comunicar”, afirmó. Consultado acerca de si esas fiestas podrían incluir bailes, Satdjian pidió “no olvidar que estamos en pandemia”, aunque remarcó que habilitar eventos para Noche de la Nostalgia "está arriba de la mesa”.