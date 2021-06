Gustavo Poyet: "Me gustaría muchísimo dirigir a la selección uruguaya"

El entrenador de Universidad Católica reconoció en el programa Nueva Normalidad que una vez llegue a su fin el proceso Tabárez le gustaría llegar a ser el entrenador celeste.

Gustavo Poyet tiene una carrera destacada como futbolista, pasando por equipos importantes a nivel mundial como el Chelsea o Tottenham de Inglaterra, entre otros equipos de Francia, España y equipos uruguayos.

Además, en su carrera se destaca el título de Copa América conseguido con la selección uruguaya en el año 1995, siendo una pieza clave en el equipo celeste.

Actualmente es entrenador, se encuentra dirigiendo a la Universidad Católica de Chile, y sobre esta posibilidad y el hecho de vivir en Santiago de Apoquindo, dijo: "estoy en una ciudad muy tranquila, hay mucha seguridad que es fundamental".

Lo primero que le tocó hacer siendo entrenador del equipo chileno fue dirigir por Copa Libertadores, ante Nacional de nuestro país, recordando entre risas: "estuvo lindo el Parque Central, pasé bien" debido a algunos inconvenientes que tuvo con gente de la tribuna "me puse a hablar con ellos, me había olvidado lo que era dirigir con gente atrás en la tribuna" agregó.

"Siempre digo que me gustaría dirigir en Uruguay, por distintos motivos no se pudo dar, si me decías hace diez años te decía que no, pero con el paso del tiempo dije ¿por qué no venir a Sudamérica?" agregó Poyet.

Consultado sobre si se propone dirigir a la selección uruguaya en un futuro, reconoció: "me gustaría, claro que si, una vez terminado el ciclo Tabárez, acá el tema pasa por el Maestro. Yo siempre dije que me tengo que preparar, había algunos que me decían que primero tenía que dirigir en Sudamérica, todas esas pavadas que dicen que influyen, estoy sumando experiencia y preparándome, de mi parte me gustaría muchísimo dirigir a la selección. Te tenes que preparar, la diferencia entre equipo y selección es diferente, en la selección hay muchos egos".

"Estoy enamorado del mediocampo de Uruguay, de los jugadores que tenemos, nos costó mucho encontrar estos jugadores, todavía estamos en el proceso que es recontra difícil de mezclar a la vieja generación con la nueva" agregó Poyet.