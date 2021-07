Fito Galli: "El tema de los desaparecidos en dictadura es algo que me golpea mucho"

El actor, comediante y conductor televisivo estuvo en la noche del miércoles en el programa Nueva Normalidad, donde hizo un repaso de su vida y opinó sobre los desaparecidos en la dictadura.

El miércoles por la noche Mauricio Peña y David Rodríguez recibieron al conductor del programa Día a Día de VTV, quien en una entretenida charla, habló de todos los temas vinculados a su vida y su carrera profesional.

El invitado del programa Nueva Normalidad comenzó haciendo referencia a sus inicios en el mundo del espectáculo, su trayectoria como humorista y actor, su vínculo con Petru Valensky y su integración a la pantalla chica.

Además, se refirió a su amistad con la actual Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y cuanto ha causado su relacionamiento con ella en la opinión popular.

En una charla distendida, Marcelo "Fito" Galli no escapó a la pregunta sobre los desaparecidos en la dictadura: "es algo que me golpea mucho, como uruguayo, son desaparecidos que hasta el día de hoy están desaparecidos. No puedo entender a alguien que no le toque en alguna fibra del alma".

En cuanto al fallecimiento de Gavazzo, dijo: "este ser que se murió era un torturador, responsable de dar la orden y ejecutar a quien tenía ganas, no me merece ningún respeto, se llevó todo a la tumba, no dijo nada, se murió alguien a quien yo desprecio".

El actor y comediante, también hizo referencia a la desaparición de su padre, en plena dictadura, asegurando que cuando lo encontraron, varios años después, estaba aprisionado en el Penal de Libertad.

Foto: Desayunos Informales / Canal 12

Escuchá el programa de la Nueva Normalidad completo.