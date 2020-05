Rige obligatoriedad de tapaboca en ómnibus, pero no se definió cómo se fiscalizará

Intendencia analiza la posibilidad de utilizar la tarjeta STM para hacer trazabilidad. Juan Salgado afirma que el personal no controlará quién lo utiliza y quién no.

Desde este jueves es obligatorio que toda persona mayor de 2 años utilice tapabocas en los ómnibus de Montevideo.

El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, dijo en Informativo Sarandí que los controles serán realizados por los inspectores de la comuna, pero aún no está definido cómo se fiscalizará.

En ese sentido, señaló que una buena herramienta es la tarjeta STM, que identifica al usuario y se puede establecer además su trazabilidad.

Por su parte, Juan Salgado, presidente de la empresa Cutcsa y de la Cámara de Transporte, dijo a Informativo Sarandí que fueron informados de la resolución de obligatoriedad y, si bien están de acuerdo en el fondo de la cuestión, considera que será muy difícil de hacer cumplir en un 100%.

Sin embargo, recalcó que el personal del coche "no tiene la potestad y no va a estar decidiendo si alguien que no tiene tapaboca no puede subir al ómnibus o si alguien que viaja sin tapaboca se debe bajar".

"Tendrá que ser la Intendencia o en conjunto con el Ministerio del Interior, pero lo tendrá que implementar la Intendencia dejando libre al personal del coche", apuntó.

Foto: Intendencia de Montevideo