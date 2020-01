Mujica explicó cuáles son los “cagadores argentinos” que no quiere en Uruguay

Además, habló sobre la danza de nombres para la Intendencia de Montevideo y dijo qué opina sobre el documental de Kusturica.

El expresidente y actual senador José Mujica dijo en Informativo Sarandí que no participó de la decisión del MPP de impulsar a Álvaro Villar como candidato a la Intendencia de Montevideo, pero resaltó que él lo apoya por su carácter de independiente.

“Preferimos marcar un rumbo nuevo con una nueva figura y no terciar en un conflicto subyacente de diferencias entre compañeros muy valiosos”, explicó.

Para Mujica el Frente Amplio no corre riesgo de perder la Intendencia. “Todo depende de nuestra capacidad de movilización”, aseguró.

Por otra parte, consultado sobre sus polémicas declaraciones respecto a la llegada de argentinos y sus inversiones, aclaró: “Yo no quiero más a los Rohm, no quiero más aquel banco que tenía 60 empleados y 2.000 y pico de millones de depósitos de no residentes. Eso fue lo que nos cagó. Esos son los cagadores, que les abrimos la puerta por nosotros y después le echábamos la culpa a Argentina, como fue la crisis de 2002”.

“La culpa fue de que teníamos un sistema tolerado, carroñero, que se dedicaba a sacar plata negra de la región para que se fuera a otro lado y nos quedábamos con la ganancia del servicio”, agregó.

Para Mujica, “habrá tenido muchos defectos la administración del Frente, pero haber cortado esto nos dio seguridad en el tiempo”.

En la entrevista, además, el expresidente dio su opinión sobre el documental del serbio Emir Kusturica sobre su vida: “demasiado bucólico, muy tierno, muy romántico”.