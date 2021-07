José Mujica: "Es una chantada decir que la regasificadora era inviable"

El expresidente de la República estuvo en la mañana del viernes en Informativo Sarandí, donde agregó: "me arrepiento de no haber negociado con UPM de otra manera".

En la mañana de este viernes José Mujica estuvo en Informativo Sarandí, donde brindó una extensa charla sobre varios temas de actualidad.

En el inicio de la misma, el expresidente de la República, se refirió a su alejamiento del parlamento: "amo mucho la política, pero tengo sed de vivir y la pandemia me echó del parlamento".

“Estimaba a Raúl Sendic, yo no me arrepiento de nada, son cosas que pasan, fíjese lo de (Luis) Almagro, está sentado en la OEA por mí, se ven caras, pero no corazones” agregó Mujica.

"Me arrepiento de no haber negociado con UPM de otra manera. Es una chantada decir que la regasificadora era inviable" añadió el ex mandatario, quien además dijo reconoció que la regasificadora fue un fracaso, pero aclaró que la plata perdida no es tanto como dicen desde el oficialismo. "han hecho mucho ruido utilizando la técnica de decir la verdad a medias".

"No hay interlocutores para negociar con el gobierno. No se habla con los partidos y eso era una tradición del Uruguay" concluyó.