Mujica sobre excesos del pasado reciente: “Siempre me he arrepentido, pero no vi el más mínimo gesto del otro lado”

El expresidente habló de la forma en que el país enfrenta la pandemia, de Manini Ríos, de feminismo y de la dictadura, entre otros temas. Escuchá la entrevista.

El senador del MPP Jose Mújica se desmarcó del último comunicado del MLN y dijo que no comparte el tono confrontativo del texto, aunque existan diferencias ideológicas con el gobierno.

Sus cruces con Lacalle Pou, el manejo de la pandemia, la relación con Argentina, el fracaso de la integración latinoamericana, Guido Manini Ríos, y el feminismo, entre otros temas en la entrevista de Las Cosas en su Sitio.

Además, reconoció su arrepentimiento por crímenes cometidos por los tupamaros. “Yo siempre me he arrepentido, pero no he visto el más mínimo gesto del otro lado”, dijo.

Escuchala.

Comunicado del MLN al que se refiere Mujica.