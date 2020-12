Mujica recordó a Vázquez: "Dedicó su vida a luchar contra este mal, que al final lo llevó"

El expresidente frenteamplista recordó a Vázquez y destacó que, aunque fue dos veces presidente, nunca se apartó de la medicina. Aquí la entrevista.

El expresidente frenteamplista José Mujica recordó a Tabaré Vázquez y además de agradecer a la vida por haberlo conocido y resaltar su fuerte imagen política, destacó especialmente a la persona.

"Se fue un compañero hijo de dos trabajadores, que hizo su porvenir, su carrera, pero jamás pudo desprenderse de su compromiso social que expresó desde los talleres al fútbol, a su militancia política y que al mismo tiempo era un hombre de ciencia", señaló Mujica.

Mujica apuntó que Vázquez, "aún siendo presidente, no podía dejar de ser un médico preocupado por la salud de la gente". "Más de una vez yo se lo hacía notar cuando estábamos hablando y me daba cuenta de que me estaba mirando como médico, viéndome los síntomas, por ese brutal compromiso profesional", recordó.

"Dedicó su vida a luchar contra este mal, que al final lo llevó, aportando todo lo que pudo. Por eso, gracias Tabaré", sostuvo.

En charla con Informativo Sarandí este domingo, pocas horas después de conocido el fallecimiento del expresidente, Mujica señaló que Vázquez sabía lo que se vendría a causa de la enfermedad.

"Cuando estalló el mal, le dijo con claridad lacónica a Lucía, que en ese momento era la vicepresidenta: 'yo me voy a morir, pero estate tranquila que a marzo llego'. Tenía más claro que todos nosotros su devenir y eso habla de su entereza", dijo.

"Fue un presidente notable porque no dejó nunca de ser médico", resumió Mujica.