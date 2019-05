Nelson Inda, presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la nación, dijo en Informativo Sarandí que el amoblamiento urbano instalado es “inconveniente”, por lo menos en esas dimensiones y en esas ubicaciones

Dado que la Plaza Zabala es monumento histórico, la comisión tiene competencia, explicó Inda, y contó que hubo varias reuniones con la Intendencia de Montevideo para hablar sobre este lugar, pero que se había apuntado a pavimentación y algunos elementos fijos para ordenar el tránsito, pero no se había alcanzado un acuerdo.

“Luego nos encontramos con esto, que no estaba aprobado por la comisión. (Estos equipamientos) no pasaron por la Comisión, no fueron aprobados”, afirmó.

Inda dijo que los muebles “son inconvenientes, por lo menos en esas dimensiones y en esas ubicaciones”. “Hay una discordancia” entre el nuevo equipamiento y la plaza, consideró. “Eso es lo que se debe analizar para definir si deben permanecer allí”, acotó el jerarca y señaló que, por lo que tiene entendido, la Intendencia ya está en lo mismo.

Consultado sobre la magnitud de la inversión realizada para esta intervención (unos 14 millones de pesos), Inda la comparó con el dinero del que dispone la Comisión: para todo el país, por año, 9 millones de pesos para trabajar en los monumentos históricos. “Claro que esta es una inversión grande”, resaltó.

La comisión trató este tema el miércoles y definió enviar una comunicación por escrita al intendente de Montevideo.

“Ganar espacio a la calle”

La Intendencia de Montevideo informó sobre la intervención realizada en Ciudad Vieja, en la que se enmarca el nuevo mobiliario de la circunvalación Durango. El director de la División Espacios Públicos, Alvaro Paciello, dijo que esto “busca pacificar el tránsito” para que los peatones ganen más espacio para su ocio, disfrute y descanso.