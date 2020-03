Comisión de Patrimonio buscará que su gestión abarque también a bienes actualmente no protegidos

El arquitecto Willy Rey fue designado por segunda vez como presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y estuvo en Al Pan Pan Para contarnos cuáles son sus planes.

“Me importa que la gestión no se quede en los bienes ya declarados y avance incluso a aquellos que no están protegidos y que no van a estar, pero que pueden tener atención”, dijo el flamante presidente de la comisión.

Rey explicó que “no todo es museable” y que hay bienes que no necesariamente tienen que ser monumento histórico, pero sí se puede hacer un inventario de bienes a cuidar.

De hecho, recalcó que se debe hacer un inventario del Centro de Montevideo, donde hay muchas edificaciones que deberían ser protegidas y requerir un trabajo conjunto con la Intendencia.

“Hay lugares que se pueden recuperar por el valor que tienen, como la casa de José Enrique Rodó, por ejemplo, del que en 2021 se cumplen 150 años de su nacimiento”, dijo, y adelantó que pedirá que el día del patrimonio 2021 lleve el nombre de ese emblemático autor.

