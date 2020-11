Willy Rey sobre memorial de la pandemia: "Es un objeto calificado, no un señor coreano que reza no se sabe a quién"

La Comisión de Patrimonio aprobó el memorial propuesto por un estudio de abogados para la rambla de Montevideo y entiende que será un aporte.

El arquitecto Willy Rey, presidente de la Comisión de Patrimonio, explicó en Al Pan Pan por qué considera positiva la instalación del memorial a la pandemia que se proyecta para la rambla del Buceo.

"Es un objeto calificado, no un señor coreano que reza no se sabe a quién, y que cuando lo colocaron no consultaron a nadie. En eso sí que hubiera sido importante consultar si valía la pena o no, porque eso es una agresión sobre un paisaje. Acá esa agresión la están buscando y no la están encontrando", sostuvo.

Además, Rey se refirió a la postura de rechazo al memorial asumida por la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, y a su idea de consultar a la población sobre el tema.

"¿Cómo va a consultar Cosse a los vecinos por el memorial? ¿Va a hacer un plebiscito? ¿No hay problemas más importantes?", se preguntó el jerarca.

Escuchá la entrevista.

Foto: www.gomezplatero.com