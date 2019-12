Intendencia retiró parte de las polémicas estaciones de descanso de la Plaza Zabala

Jerarca explicó que fueron removidos como "parte del trabajo que estaba pensado en el diálogo con los vecinos".

Vecinos de la Plaza Zabala informaron a Radio Sarandí que este viernes por la mañana fueron retiradas dos de las cuestionadas estaciones de descanso que se colocaron en la Circunvalación Durango frente al Palacio Taranco y también dos jardineras.

Con sorpresa y también con alegría recibieron esta noticia, dijo a Al Pan Pan Madelaine Rosadilla, integrante de la Comisión de Vecinos.

“En una de las negociaciones que la Comisión de amigos de la Plaza Zabala ha mantenido con la Intendencia se nos planteó cuál de las estaciones de descanso sería para nosotros importante retirar, a lo que respondimos que la prioridad y el comienzo sería el retiro de las apostadas frente al Palacio Taranco, porque restaban valor a ese doble valor patrimonial”, recordó Rosadilla.

Hasta ahora no habían tenido respuesta. Este viernes se encontraron con la remoción, que entienden como “esperanzadora, en la medida que continúe”.

Foto: Amigos de Plaza Zabala

A este retiro se sumó que la semana pasada volvió a colocarse un pavimento de color gris bajo los aparatos de gimnasia (luego de retirar uno de goma verde) y que se reinstaló el bebedero que había sido quitado de la plaza.

Bebedero que se volvió a instalar. Foto: Amigos de Plaza Zabala

Piso verde de goma que fue retirado a pocos días de colocarse. Foto: Amigos de Plaza Zabala

Piso repuesto en el equipamiento deportivo. Foto: Amigos de Plaza Zabala

“EQUIPAMIENTO MÓVIL”

Consultada sobre el retiro de los bancos, la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, Silvana Pissano, dijo a Al Pan Pan que el retiro “forma parte del trabajo que estaba pensado en el diálogo con los vecinos de retirar parte del equipamiento”.

La jerarca señaló que se viene realizando un seguimiento sobre este equipamiento, que definió como “táctico” y que también está presente en la calle Washington y Bartolomé Mitre.

“Es equipamiento urbano móvil, que se instala y genera cierto uso. Se evalúa, se analiza, se mueve y se reacondiciona. En el mundo también está sucediendo eso”, explicó.

RECHAZO DE LOS VECINOS Y COMISIÓN DE PATRIMONIO

Las estaciones de descanso, colocadas en mayo de este año, fueron cuestionadas por la Comisión de Amigos de la Plaza Zabala, quienes se movilizaron y solicitaron su retiro. Incluso, en ese mes se reunieron con la arquitecta Pissano, con el director de Paseos Públicos, Álvaro Paciello, y el arquitecto Marcelo Roux, para entregarles una carta con 300 firmas en la que manifiestan su pedido de remoción.

Consideran que “atentan fuertemente con la configuración física, histórica y patrimonial de la Plaza Zabala”.

También fueron rechazadas por la Comisión de Patrimonio. Su presidente, Nelson Inda, dijo en Informativo Sarandí que el amoblamiento urbano instalado es “inconveniente”, por lo menos en esas dimensiones y en esas ubicaciones.

Dado que la Plaza Zabala es monumento histórico, la comisión tiene competencia, explicó Inda, y contó que hubo varias reuniones con la Intendencia de Montevideo para hablar sobre este lugar, pero que se había apuntado a pavimentación y algunos elementos fijos para ordenar el tránsito y no se había alcanzado un acuerdo.

“Luego nos encontramos con esto, que no estaba aprobado por la comisión. (Estos equipamientos) no pasaron por la Comisión, no fueron aprobados”, afirmó.

También en el mes de mayo la Intendencia se había comprometido a estudiar durante seis meses el impacto de los bancos en la zona.