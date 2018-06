Mujica: “Es calamitoso que un viejo de 83 años como yo esté primero en los sondeos”

Entrevistado por Gabriel Pereyra para el programa En La Mira, de VTV, el expresidente y actual senador José Mujica aseguró que no será candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones. Su candidatura “polariza mucho”, consideró: “Hay mucha gente pobre que me quiere y mucha gente poderosa que me detesta”.

Además, señaló que si se presenta tiene “serio peligro de ganar”.

Para Mujica “es difícil que pierda” el Frente Amplio en las próximas elecciones, aunque “no por mérito propio, tiene muchas falencias, pero hay muchísimas limitaciones en el campo de enfrente”.

“Es calamitoso que un viejo de 83 años como yo, que no quiere más lola, esté primero en todos los sondeos que hacen. ¿Que expresa eso? ¿Mérito mío? ¡No! Pobreza de la sociedad, pobreza de creencias, de enamoramiento, de soñar, porque para luchar algo hay que tener esperanza y este es un tiempo de desencanto y la gente no cree. No es que no crea en el Frente, ¡no cree un carajo en nada!”, enfatizó el exmandatario.

Además, consideró que el Frente Amplio logró superar “la pobreza numérica” y “logró hacer consumidores, no ciudadanos”.

Consultado sobre el caso de Raúl Sendic, Mujica señaló que no considera que lo ocurrido “sea una catástrofe, sino que en el peor de los casos es una falla humana”. Y en referencia al caso Pluna y su papel central en la trama que terminó con jerarcas procesados, reiteró que él entiende que tiene responsabilidad más allá de que no haya sido citado por la Justicia. “¿Hay que ir a los juzgados para ser responsable?”, se preguntó.

Escuchá el adelanto de la entrevista que se emitirá este miércoles, a las 20.00 hs, por VTV.