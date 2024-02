Valeria Ripoll: “La última elección no voté, no podría haber votado a Martínez y a Lacalle Pou no lo conocía”

Tras su alejamiento de Adeom, Valeria Ripoll, comenzó a militar internamente en el sector “dcentro” del cual ya participó de diferentes actividades públicas. En entrevista en Informativo Sarandí sostuvo que dentro del sector está volcando su experiencia en Montevideo adquirida en los años de militancia en Adeom.

Sobre su vida política sostuvo que su familia está integrada por personas que votan a los partidos tradicionales y también del Frente Amplio.

Respecto a su alejamiento del Partido Comunista, señaló: “En Adeom nos empezaron a bajar línea y decir que hacer. Había frases que decían "si tiene que caer Adeom para que el Frente Amplio gane caerá”.

“El Frente Amplio destruyó algunos sectores y sindicatos. En el Frente Amplio no hay libertad de acción, si sos dirigente sindical no podes estar en los partidos tradicionales”, dijo Ripoll.

Sobre su desempeño en el Partido Nacional señaló: “No vengo al Partido Nacional por un cargo, yo no soy parte del gobierno. Lo que quiero explicar que dentro del Partido Nacional no hay sectores antitrabajadores”.

En referencia a las últimas elecciones nacionales Ripoll confesó que en primera vuelta votó al PVP y en la segunda no votó: “La última elección no voté (segunda vuelta), no estaba en el país, no podría haber votado a Daniel Martínez ni tampoco podía decir que Lacalle Pou era la mejor opción”.

“En la última elección departamental el mejor candidato del Frente Amplio fue Villar. Estoy cansada que sea la segunda vez que un intendente deja el cargo para ser presidente, yo quiero ser intendentes que quieren ser intendentes”, dijo Ripoll.

