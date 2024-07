Miguel Brechner: Hay que “esperar” la palabra de “los veedores internacionales” para evaluar los resultados de las elecciones de Venezuela

“Desconfío infinitamente de todo lo que está pasando, porque en un sistema electoral que, desde el punto de vista técnico que es bueno -porque técnicamente lo es-, no se puede esperar seis horas para los resultados, tendrían que haber estado rápidamente. Dicen que hubo un hackeo, que expliquen el hackeo. ¿Nadie más usó el celular? ¿Nadie tuvo acceso a la información? Y la ley venezolana dice que cuando hay un problema de estos hay que contar todo desde cero”, analizó Brechner.

A su entender, “en el peor de los escenarios hay miles de urnas que hay que volver a contar”, pero subrayó que es algo “necesario” bajo estas circunstancias. Según evaluó, no hay que apresurarse en realizar pronunciamientos, pero reconoció que, en términos generales, se alinea más a lo expresado por el presidente chileno Gabriel Boric, quien expresó: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

