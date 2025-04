Fabian Marquisio: "Una madre me dijo: 'mi hijo no hablaba y ahora canta las canciones de Villa Azul'; ahí los años de guitarra cobran sentido"

Cada 2 de abril se celebra el día Mundial de Concientización sobre el Autismo. En "Viva La Tarde" invitamos a Fabián Marquisio.

El músico, y padre de Antonio quien a sus dos años fue diagnosticado con TEA, habló de su experiencia personal y del proyecto Villa Azul.

"Sabemos muy poco sobre autismo. Es una discapacidad invisible. No la vemos. Solo vemos una persona actuando distinto. Toda instancia para visibilizarlo, suma", sostuvo.

"Una madre se me acercó y me dijo: 'mi hijo no hablaba y ahora canta las canciones de Villa Azul'. Ahi los años de guitarra cobran sentido", contó emocionado.

Escuchá la entrevista completa: