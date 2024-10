Javier García: “Oddone está manejado por el PIT CNT y el Partido Comunista”

A nueve días de las elecciones nacionales el senador del Partido Nacional, Javier García, analizó en entrevista, en Informativo Sarandí, el tramo final de la campaña.

Al respecto señaló: “Es una elección diferente, no comparto que sea fría, es mi impresión. Creo que puede haber un 10% 15% que no dicen a quién votan pero no creo que sean indecisos”.

Sobre la baja participación de los militantes en los actos políticos García valoró: “Ahora uno en el celular tiene todos los actos y opina, no hace falta ir a los actos”.

“Creo que hay excelentes candidatos con diferentes perfiles. Delgado no tiene la misma personalidad que Lacalle Pou, no es ni mejor ni peor, es diferente”, opinó el líder de la lista 40.

Respecto a la interna de la coalición multicolor el legislador blanco sostuvo: “Nosotros elegimos el camino de cuidar a la coalición, cada cual elige el camino que quiere”.

También tuvo críticas sobre la postura del plebiscito de la reforma de la seguridad social del economista, y ministro de economía en un eventual gobierno del Frente Amplio, Gabriel Oddone, “Oddone está manejado por el PIT CNT y el Partido Comunista”.

“Ideológicamente Oddone era moderado. Pegó una vuelta y ahora dice que podemos caer en el pozo y ver qué pasa después”, valoró.

“Orsi es el candidato del PIT CNT por algo no se pronuncia sobre el plebiscito” sostuvo García

Escuchá la entrevista completa.