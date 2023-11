“No ameritaba la destitución de los ministros porque nadie ha sido sentenciado, ni procesado; es bien distinto al caso Sendic”, afirmó Pablo Mieres.

A menos de 24 horas de varias renuncias en el gabinete del presidente Luis Lacalle Pou, comienzan a surgir las primeras repercusiones.



Este domingo en Informativo Sarandí habló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres quien también es líder del Partido Independiente. El secretario de Estado fue parte de la reunión de este sábado en Suárez y Reyes, junto al mandatario recién arribado al país tras su viaje por Estados Unidos.

Luis Lacalle Pou sostuvo en conferencia de prensa que los ministros y viceministros que presentaron la renuncia "no tienen responsabilidad legal en la entrega del pasaporte” al narcotraficante Sebastián Marset.

Al ser consultado sobre si fue acertada la afirmación del mandatario, Mieres respondió: “Él dijo con claridad que era su opinión. Es lo que él piensa a la luz de los datos que él conoce (…) A mí me parece que tiene el derecho de hacerlo porque es una opinión personal, y porque poniéndose en el lugar de él, ayer tuvo que dejar fuera de equipo de gobierno gente con la que ha tenido mucha relación, de confianza, pero en todo caso, es una opinión y no una afirmación”.

En este sentido, Mieres defendió las decisiones tomadas por Lacalle Pou en las últimas horas, desde aceptar las renuncias de los involucrados, hasta no abandonar su viaje en el exterior por el escándalo. “Le hubiera hecho mucho daño a la imagen del país y eso sí hubiera dado la señal de que había una crisis institucional”, dijo Mieres.

"Me parece que hubo miembros del gobierno que en estos cuatro días no sé si se escondieron, pero no se los vio y son los principales referentes del gobierno", declaró el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira luego del encuentro con el mandatario en la residencia presidencial.

“Hubo declaraciones. Yo twitteé el mismo miércoles de noche. Fue muy claro todo, lo mismo hicieron otros partidos. Es más, algunas declaraciones de Cabildo Abierto fueron muy exageradas. Es decir, la coalición habló”, respondió ante eso, el líder del Partido Independiente.

El secretario de Estado señaló que el senador cabildante y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos se retiró “conforme” de la reunión.

“No creo que esto afecte de modo alguno en la imagen u opinión de la ciudadanía. Sin dudas, que hubo mucho ruido en estos días”, añadió el ministro.

“Es una decisión que toma el presidente y no consultó a la coalición. Conozco a los dos nuevos ministros y el nuevo subsecretario. Tengo la mejor opinión de los tres”, valoró Mieres sobre los nuevos jerarcas designados por el presidente de la República.

Escuchá la entrevista completa: