Presidenta de Fancap admitió que el sindicato y el directorio “tienen responsabilidades” en el conflicto por portland

La Federación de Funcionarios de Ancap solicitó al Ministerio de Trabajo la instalación urgente de una mesa de negociación tripartita integrada por Ancap, el PIT CNT y Fancap, para avanzar en una negociación por el futuro de la industria del cemento portland.

Además solicitaron que se confirmen a los trabajadores del sector portland que todavía no están presupuestados.

En entrevista en Informativo Sarandí la presidenta de Fancap, Natalia Belo, argumentó que las medidas tomadas por el sindicato “medidas no fueron alocadas”.

En ese marco agregó que el sindicato no pretende “cogobernar la empresa. No hubo voluntad por parte de Ancap de avanzar de la mejor manera”.

“Tenemos ideas, opiniones, somos parte de Ancap porque ahí trabajamos. Tenemos una visión crítica de la gestión porque se habla de portland pero no se habla de que en diciembre el horno de portland no se podía usar por falta de un insumo que Ancap no tenía”, dijo Belo

Respecto al horno de portland sostuvo: “Todos se comieron que el horno de Portland está podrido. ¿Alguien le pidió la auditoria Ancap?, señaló Belo.

“La instalación de la tercera línea de Paysandú con una inversión de 50 millones de dólares quedaría instalada. Generaría miles de puestos de trabajo por dos años en Paysandú”, sostuvo Belo.

