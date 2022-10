Abogado de Astesiano no sabe por qué borró la información de su celular antes de ser detenido

El abogado se reunió con Astesiano el pasado jueves en el centro de reclusión en el departamento de Florida, y nuevamente lo hará el próximo lunes.

Prieto comentó que en este caso, Astesiano debería esperar la resolución del proceso en su domicilio o en otro lugar, y no recluido como lo está desde hace un mes. Consultado acerca de porque borró la información de su celular, dijo que no sabía, y que eso no se lo preguntó.

Agregó además que la fiscal de la causa, Gabriela Fossati, luego de visitar la oficina del cuarto piso en la que se desempeñaba Astesiano, se sorprendió por la presencia y el contexto en el que se manejaba en la Torre Ejecutiva.

El abogado, durante la entrevista, expresó que si el presidente Luis Lacalle Pou sabía o no sabía de quien era realmente Alejandro Astesiano, y cuál era su actividad, comentó que eso “no tiene nada que ver”, una opinión que luego comentó y explicó. Prieto expresó que él defendería de la misma manera a Astesiano como custodia del presidente de la República que a un guardia de seguridad de un supermercado.

En su intervención, hizo hincapié en que aún no está demostrado ante la Justicia que Astesiano utilizó determinados recursos de Presidencia para realizar ciertas acciones y cometer ilícitos. “El caso de Astesiano no es como se está planteando”, expresó.