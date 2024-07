Álvaro Diez de Medina: “Hoy el presidente de EEUU no es el que gobierna. Y en Uruguay tampoco”

El analista aseguró que “se hace con la presidencia de Estados Unidos mucha más sopa de lo que es”, y que “el presidente está sentado frente a una consola donde gobernar”, pero remarcó que “no es así”. En cambio, apuntó que “hoy el poder reside en muchos otros focos”, y que la figura del presidente no es de la magnitud que se le suele atribuir.

“¿El presidente de los Estados Unidos puede gobernar la economía de ese país? No sé. ¿El presidente de los Estados Unidos puede gobernar la política migratoria? No lo sé. ¿Puede gobernar el mundo? Como dijo Joe Biden. Y no, él no gobierna”, aseguró Diez de Medina. A su entender, a menor escala, en Uruguay ocurre lo mismo.

Escuchá la entrevista completa.