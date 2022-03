Heber: "Creo que en los números que me van a dar del trimestre va a haber un aumento de homicidios"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó los estudios de Radio Sarandí para hablar sobre seguridad y los artículos de la ley de urgente consideración que fueron ratificados tras el referéndum.

En primera instancia, el ministro se refirió al episodio del Paladino: "A nosotros nos molestó mucho. No se puede decir que la policía, como si hubiera un mandato ministerial, fuera a requisar material del SI. La AUF pidió para el partido de Uruguay, por ejemplo, que la policía no dejara entrar a personas que tuvieran distintivos políticos por mandato de FIFA, pero nosotros nos negamos. La orden del ministerio fue no intervenir en ese aspecto ya desde el partido de Uruguay".

"La policía revisó los bultos para ver si había droga o pirotecnia. En este caso, el proveedor llegó tarde y se le pidió permiso para revisar los bultos. Lo que debería haber hecho la policía es no dejarlo entrar. El propio encargado del local comercial dice en una nota que la policía le pidió amablemente para revisar", agregó.

En cuanto a la polémica sobre una mujer que manifestó que no la querían dejar entrar porque tenía una camiseta con la cara de Tabaré Vázquez, explicó: "Se revisó a la gente para ver si nadie tenía abajo una camiseta de Rampla (Progreso jugaba contra Cerro). Cuando llega esta señora con una camiseta de alternativa que tenía la cara de Vazquez, como era negra, la policía pensó que era una camiseta de Peñarol. Por eso se la paró. De hecho, en ese partido se retiró a otra persona que quería ingresar con una camiseta de Peñarol".

Heber se refirió al discurso del presidente luego que la opción del NO ganara el referéndum y dijo que no salió triunfalista, sino que salió con un respaldo. "Yo no recuerdo a Jorge Larrañaga pedir que lo escucharan y aplicaran sus ideas de "Vivir sin miedo" porque sacó el 46%. Hay que escuchar a todos, por supuesto. A las minorías y también al 50% que ratificó la ley".

Consultado por una serie de homicidios que han ocurrido en las últimas semanas, y los cuestionamientos que se le hacían a Bonomi en su momento, indicó que parecía que para el ex ministro del interíor había homicidios de primera categoría y de segunda cuando se trataba de enfrentamientos entre bandas. "Eso no es así. Por supuesto que duele o indigna mas si matan a alguien que esta yendo a la panaderia. Pero Bonomi relativizaba algunas muertes. Y los homicidios crecieron el 47%. Con nosotros bajaron el 23%".

"Yo creo que en los números que me van a dar del trimestre va a haber un aumento de homicidios. Baja la rapiña y el hurto. ¿Porque se dan mas homicidios? El combate al narcotráfico esta generando que se están cercando barrios, y se nos están yendo para Canelones y San José. Se achicó el espacio para el tráfico y como hay menos espacio se matan más", manifestó, y agregó que si a fin de año hay un aumento de los homicidios lo consideraría un fracaso.