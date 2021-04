Hacker que descubrió fragilidad de datos de Antel: “Cuando llamé me dijeron que mandara un mail"

Desde el año 2008 hasta la semana pasada, una plataforma olvidada de Antel permitía acceder a la ubicación de los celulares de usuarios de la telefónica estatal. Unos conocimientos muy básicos de informática eran suficientes para sortear la escasa seguridad del sistema, según divulgó el ingeniero Santiago Hernández el viernes pasado.

Hernández, hacker en sus ratos libres, advirtió la vulnerabilidad en los datos personales a través de un blog personal, y consiguió que en pocas horas Antel suspendiera el servicio.

Entrevistado por Las Cosas En su Sitio, Hernández dijo que la actividad del hackeo está erróneamente asociada a fines espurios, y defendió el rol de los profesionales y amateurs que se dedican a desnudar las fragilidades en los sistemas informáticos.

Sobre el caso de Antel, Hernández dijo que lo descubrió el 23 de abril y que llamó a la compañía para ponerlos en alerta. “Me atendió una persona que me dijo que no me podía ayudar y que mandara un mail. No me contestaron y opté por hacerlo público”, afirmó.

Hernández dijo que ha encontrado vulnerabilidades en otros organismos públicos, como la División General Impositiva (DGI). “En ese caso no comprometía a los usuarios sino a la red interna de ordenadores. Me comuniqué y tampoco me respondieron. Al tiempo entré de nuevo y lo había resuelto, pero es habitual mandar un mail y que nadie responsa”, contó.

El experto en informática contó que tras el hackeo a la Dirección Nacional de Identificación Civil, detectada a comienzos de este año, circulan en lugares “oscuros” los datos de cédulas, domicilios y números de teléfono.

“Tenemos que estar preocupados por la seguridad de nuestros datos. Me llegan cada tanto filtraciones de información. Yo no paso lo que recibo”, expresó.