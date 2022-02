Vocera de socios de Casa de Galicia: "En un estado de derecho, el señor Salinas nos agarra de paquetes"

Sandra Montes, vocera de un grupo de socios de Casa de Galicia, habló en Informativo Sarandí sobre la situación actual de la mutualista: "La parte de funcionarios no está resentida. Sí tenemos resentidos algunos temas especiales que tienen que ver con la intervención a Asse, como es el tema de los remedios. Los ticket diferenciales no corren más. Casa de Galicia no tenía el concepto mercantil de la salud. Ponía en primera línea la salud del socio".

"Nosotros en enero contratamos al estudio Ceretta porque desde el vamos nos prohíben algo que para nosotros era ilegal, que no nos dieran datos oficiales. Se nos negó el derecho a la defensa y la información. De apuro aparece la ley Galicia. Inéditamente en dos días pasó por ambas cámaras y pasó por el poder ejecutivo para la promulgación", manifestó.

Montes señaló que la ley "es inconstitucional por las garantías individuales. Nos están agarrando como paquetes en un estado de derecho, el señor Salinas, amparado por el presidente de la república, nos agarra de paquetes. Nos distribuyen en cuatro mutualistas de una manera dictatorial. Después nos dan una salvaguarda de 30 días para cambiarse, pero cual es el tema. Que hay una clausula que dice que si se supera el 15% del padrón, se cierra esa mutualista y vas a otra".

"El viernes se filtra desde Junasa un documento para empeorar la cosa. Donde tienen si datar, sacar a Casa de Galicia del sistema de salud. Es terminar de clavarle la tapa al ataúd. Ellos dijeron desde el primer momento que esto se solucionaba con plata. Ahora está el inversor. ¿Porqué siguen creando mecanismos para terminar con Casa de Galicia?", cuestionó.