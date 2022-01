Dr. Gonzalo Bello: "No es bueno decir que Ómicron es un resfriado"

Gonzalo Bello, virólogo del Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, habló en Informativo Sarandí sobre la actualidad de la pandemia en nuestro país tras el aumento de casos.

Bello manifestó que "se está comportando como lo hizo en otros países. Lo que está ocurriendo no presenta ningún patrón diferente al perfil que se observó en las otras regiones".

"La baja letalidad (de Ómicron) es relativa. Eso es en personas que tienen tres dosis, y en menor medida para las personas que tienen dos. No para quienes no están vacunados", dijo. "Lo que está protegiendo a la población es la inmunidad adquirida, más que la virulencia de la cepa. No es bueno decir que Ómicron es un resfriado", enfatizó.

"La población uruguaya consiguió una inmunidad colectiva para delta, pero no para Ómicron. Pero eso no quiere decir que la inmunidad no los proteja de las formas graves de la enfermedad", expresó Bello.

El virólogo señaló que el virus que evoluciona, por lo tanto "no sabemos cuando se va a terminar la pandemia. Lo que sí podemos determinar es el momento en que deje de tener consecuencias de emergencia de salud pública. La letalidad de cada nueva cepa se va reduciendo por la inmunidad adquirida".

"Me parece una estrategia arriesgada dejar que Ómicron se disemine sin tomar ninguna medida no farmacológica porque todavía no tenemos una medida de la letalidad para cada población, que es diferente porque los niveles de inmunidad varían de un país a otro", manifestó.