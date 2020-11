Bernardi sobre el covid-19: "Tiene que haber alerta, nos estamos yendo para la banquina"

El integrante del GACH destacó que a Uruguay todavía no llegó la pandemia como sí ocurrió en otros países y que es necesario mantener los cuidados; "la vacuna ahora son las medidas que tomemos", dijo

El psiquiatra Ricardo Bernardi reafirmó su postura respecto a la necesidad de tener un observatorio del comportamiento de los uruguayos en relación a la pandemia y al cuidado, que cada vez se tiene menos.

"¿Qué es lo que está detrás de la fatiga? ¿Negación de riesgo? ¿Cómo se percibe el riesgo y qué se está haciendo para enfrentarlo? Hay que investigarlo", dijo.

Al principio, la gente estaba asustada por la enfermedad y cumplía con el confinamiento. "Pero ahora bajó el miedo y bajó el cuidado", apuntó Bernardi en Informativo Sarandí y destacó que quien pueda quedarse trabajando en su casa lo haga.

"Estamos todos a la espera de la vacuna. Pero por unos meses dependemos de lo que se llaman medidas no farmacológicas, la vacuna ahora son las medidas que tomemos", explicó.

"Tiene que haber alerta, nos estamos yendo para la banquina. No estamos más en el medio de la carretera, estamos pegaditos a la banquina", agregó.

Bernardi llamó la atención de que los uruguayos "llevamos ocho meses con el cuento del pastor mentiroso", pero es porque "acá todavía no vino la pandemia como sí ocurrió en otros países". "Pensamos que no viene el lobo, pero no dice lo mismo un médico en España, por ejemplo", agregó.

Foto: Captura de video de Telemundo