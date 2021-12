Ernesto Resnik: "Estamos viendo el final de la pandemia a pesar de Ómicron, gracias a las vacunas la enfermedad parece ser mas leve"

Ernesto Resnik es biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Minnesota, EE.UU. Trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnológica internacional. Además, es autor en el sitio Cenital, dedicado a posteo de noticias y debates, y también escribe frecuentemente en la red social Twitter.

"La parte optimista es que aun con la rapidez de contagios hoy, yo creo que seguimos marchando hacia la fase endémica del COVID: el virus seguirá mucho tiempo, pero creará menos dolor y muertes y lentamente bajará la circulación", dijo Resnik, defendiendo el uso de las vacunas para ir hacia el fin de la situación actual.

"Las vacunas funcionan, es lo que no salva y salvará. Por eso hoy la solución sigue estando allí: alcanzar con la vacuna a los que no la tienen (en el mundo) y a los que no las quieren (incentivos con pase sanitario y/o obligación de vacuna en lugares de trabajo)", sentenció.

Así lo contó en Al Pan Pan: