Gonzalo Civila: "Para ganar el gobierno en 2024 hay que reconciliar al Frente Amplio con el frenteamplismo"

El candidato a presidente indicó en Informativo Sarandí que consideraba importante presentar "una instancia de cambio".

“La elección que se va a dar el domingo es muy importante para el Frente Amplio. No podía ser una elección de trámite. Nos pareció importante presentar una instancia de cambio”, manifestó.

Civila dijo que "hay que construir lógicas más participativas" debido a que "se ha vuelto muy dirigencial". "Debemos discutir más ideológicamente: la tierra, el techo, el trabajo, la distribución de la riqueza. Desde la dictadura para acá solo se han aumentado penas y creado delitos”, manifestó.

“Para ganar el gobierno en 2024 hay que reconciliar al Frente Amplio con el frenteamplismo. También hay que trabajar en la inclusión de una nueva generación y en la paridad”, agregó.

“Fui a la presentación de la lista 711 como fui a todas las que me invitaron, apoyaran o no mi candidatura. El grupo como tal no está sancionado, y Raúl Sendic cumplió su sanción. Pero yo no fui al relanzamiento de Sendic, fui a la presentación de la lista”, aclaró el candidato.

