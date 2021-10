Fiscal de Rio Branco: “Si hay algo que me gusta trabajar, es droga”

Bettina Ramos presentó en fiscalía sus descargos sobre la denuncia presentada en su contra por un subcomisario. Escuchá la entrevista en Informativo Sarandí.

Esa denuncia si bien fue analizada por la fiscalía general y archivada, el fiscal adjunto Juan Gómez, a la luz de nuevas pruebas reabrió la investigación contra la representante del ministerio público.

Ramos dijo a Informativo Sarandí que personalmente presentó la aclaración a cada situación entre otras cosas, su negativa a actuar en la denuncia de un caso de tráfico de drogas. “Si hay algo que me gusta trabajar, es droga”, afirmó.

La fiscal señaló que hay suficiente evidencia para probar que no se apropió de objetos y aves incautadas en los casos. Agregó que ya está en poder de fiscalía por lo que no daría detalles. “No voy a entrar ni con la piedrita, ni el pollito ni los 50 mil pesos que me quedé”, dijo.