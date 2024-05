Adolfo “Fito” Garcé: ¿Podemos estar ante una era de la Coalición Republicana? Esto respondió el Dr. en Ciencia Política

El Doctor en Ciencias Políticas, Adolfo Garcé analizó el proceso electoral y señaló que esta campaña “está llena de propuestas, se habla de infancia, seguridad, innovación y educación”. Agregó “no me vengan con eso de que la campaña está chata”.

Señaló que el 50% de los ciudadanos consultados no reconoce una identidad político partidaria en Uruguay. En otro orden Garcé reflexionó; “tenemos cuentas pendientes en la calidad de la Democracia”. Consideró que falta avanzar mucho en transparencia, “y no es porque me afilie a eso de que estamos perforados por el narcotráfico y la mar en coche” puntualizó.

También analizó las internas de los principales partidos políticos. En el Frente Amplio, se refirió al impacto de la acusación falsa sobre Yamandú Orsi y alertó que no se subestime a Carolina Cosse.

