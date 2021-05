Óscar Andrade: "Delitos que antes terminaban sin cárcel, ahora terminan con cárcel"

El senador del Frente Amplio estuvo en la noche de este miércoles en el programa Nueva Normalidad y se aseguró no estar de acuerdo con el crecimiento de adolescentes privados de libertad a causa de la LUC.

En el inicio de la charla, Andrade se refirió a la situación que vive el país entorno al covid-19: "estamos en un momento que no nos vamos a olvidar nunca, la situación en este último tiempo de la pandemia es angustiante, genera una sensación de impotencia importante. No hay manera que no te exaspere, es algo que no te vas a sacar nunca de arriba, en todos los niveles pesa mucho, pero en quienes tenemos un nivel de responsabilidad pesa más, queda claro que no le estamos encontrando la vuelta".

"Puede haber un montón de problemas en Uruguay, pero difícilmente haya un problema más grande que este de la pandemia. Es una situación muy dura. Uruguay estuvo muchísimo mejor que el resto del mundo, creo que esa situación envidiable hoy se perdió" agregó el senador.

En cuanto a las medidas adoptadas por el gobierno y los mensajes que se hicieron hace un año y lo que se realiza hoy por parte de las autoridades de nuestro país, dijo: "en el comienzo las señales eran muy fuertes y muy claras por parte del gobierno, con conferencias de prensa casi todos los días, bajando un mensaje claro, desde diciembre creo que se empezó a cortar con esas señales y en febrero se terminaron de cortar definitivamente".

"No quiero otro mes de mil quinientos uruguayos muertos a causa del Covid. Si me decís que un mes de seguro de paro baja la curva de contagios, y yo te digo que si, prefiero eso" añadió.

"Yo tengo claro que todas las actividades son esenciales, pero si tenemos que hacer un esfuerzo grande de veinte a treinta días hay que darle los recursos a esa familia para que pueda estirar esos veinte o treinta días. Si vamos a restringir, tenemos que compensarle al trabajador de alguna manera" sentenció.

Por último, en cuanto a la pandemia, agregó: "se está colocando un debate falso, quien quiere restringir la actividad? Nadie quiere restringir actividades, yo quiero volver a la normalidad. No podemos pedirle todo el esfuerzo a la sociedad, hay que hacer un esfuerzo desde arriba también".

En cuanto al punto de la Ley de Urgente Consideración que habla de seguridad y la respuesta en defensa propia dijo: "alguien puede pensar que la respuesta racional al hurto u homicidio, ¿es asesinar a quien cometió el delito? Es un disparate en término civilizatorio".

Sobre el aumento de adolescentes privados de libertad en el último tiempo a causa de la Ley de Urgente Consideración, aseguró no estar de acuerdo y dijo: "delitos que antes terminaban sin cárcel, ahora terminan con cárcel. Ha crecido notoriamente la cantidad de gurises que fueron privados de libertad en este último tiempo".